Границу с Финляндией можно будет перейти на велосипеде

На российско-финской границе в скором времени могут появиться велодорожки. В таком случае, перейти пограничный контроль можно будет и на велосипеде.

В данный момент это возможно сделать только на закрытом наземном транспорте.

По словам заместителя министра транспорта России Николая Асаула, велосипедные дорожки должны пройти через пограничный пункт пропуска в районе между финским городом Иматра и Светогорском в Выборгском районе, передает «Петербургский дневник».

С финской стороны такие дорожки уже построены. Теперь остается лишь продлить их до границы с Россией.

Ожидается, что это сильно облегчит жизнь многих, так как большое число людей ездят на работу из Финляндии на территорию России или наоборот. В теплые месяцы им легче всего делать это на двухколесном легком транспорте.