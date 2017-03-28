В Петербурге появится онлайн-карта велодорожек

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного предлагает создать онлайн-карту велодорожек Петербурга, на которой появятся новые велосипедные маршруты.

На заседании в Смольном представители комитета уточнили, что для строительства дополнительных дорожек в Петербурге потребуется еще 130 млн рублей. Эти средства пойдут на проектирование и строительство маршрутов для велосипедистов.

К пяти велодорожкам, которые уже запланировали построить к 15 июля этого года, добавятся еще четыре. Они пройдут от Московского проспекта и проспекта Косыгина до центра, от проспекта Энгельса до улицы Кантемировская. Также продлят ранее запланированный маршрут вдоль Фонтанки от Гороховой до Старо-Петергофского проспекта. Так их общая протяженность составит 45 километров.

К 15 июля комитет планирует разработать смеху развития дорожек для велосипедов на 2018-2025 года. В ней учтут замеры велосипедного трафика до и после запуска велодорожек.

С 2018 по 2019 год КРТИ планирует выполнить работы по переустройству Муринского парка - обустроить там лыжероллерной трассы. Также за это время планируется восстановить Колпинский парк на озере Чухонка с возможностью велосипедного движения. Кроме того, комитет намерен заняться устройство многофункциональных дорожек при создании новых парков в Приморском и Фрунзенском районах.