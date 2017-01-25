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Смольный определил маршруты первых пяти велодорожек

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© Фото: auto.orsk.ru

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Дорожки обустроят до конца 2017 года.

В Петербурге определили маршруты первых пяти велодорожек, которые обустроят до конца 2017 года. Их определили на основе результатов исследований улично-дорожной сети, которые выполнял комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 2014 году, предложений общественного проекта "Велосипедизация Санкт-Петербурга", данных Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело- и беговой активности), а также актуализации информации результатов анкетирования жителей, подготовленного специалистами АО "Институт "Стройпроект" в ноябре 2016 года.

Маршруты велодорожек

 

Центральный район: 

  • набережная реки Фонтанки на участке от Невы до Гороховой улицы (5,3 км)
 

Петроградский район:

  • Песочная набережная (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина улица – Рыбацкая улица – Введенская улица – Александровский парк – Каменноостровский проспект – Петровская набережная – Петроградская набережная – Аптекарская набережная – улица Академика Павлова (до Каменноостровского проспекта) (14 км)
  • станция метро "Крестовский остров" – Морской проспект – Петроградская улица (до Большого Крестовского моста) – Песочная набережная (от Большого Крестовского моста) – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста) (4,5 км)
 

Север Петербурга:

  • Гражданский проспект (от проспект Луначарского) – Токсовская улица – улица Руставели – Пискаревский проспект – Свердловская набережная – Арсенальная набережная – Пироговская набережная (до Гренадерского моста) (11,5 км)
  • проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели в увязке с существующими велодорожками в Муринском парке (9,75 км)
 

Схема расположения веломаршрутов доступна на сайте КРТИ.

На создание четырех дорожек в бюджете Петербурга предусмотрено 130,4 млн рублей. На маршрут в Центральном районе 4,5 млн рублей выделено из проекта "Твой бюджет". Проект велодорожки на Фонтанке стал одним из победителей конкурса, который проводило правительство Петербурга.

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Завершить проведение проектно-изыскательских работ планируется до начала летнего сезона, после чего КРТИ приступит к непосредственному устройству велодорожек на улично-дорожной сети.

 

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