Лидер дальнобойщиков Петербурга арестован на 14 суток

Суд Приморского района Петербурга в понедельник, 27 марта, приговорил лидера петербургского Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина к 14-ти дням ареста за езду без водительских прав.

Сам Бажутин заявляет, что до минувшего дня не был в курсе, что по заочному решению суда был лишен водительских прав на 1,5 года. По его словам, в день рассмотрения его протокола о нарушении ПДД он не мог явиться в суд, о чем уведомил судью телефонограммой. Он также добавил, что о решении суда ему не сообщалось

Фото: opr.com.ru

Об этом накануне ему сообщили сотрудники ГИБДД, остановившие его автомобиль утром 27 марта, когда дальнобойщик ехал к месту проведения в Петербурге всероссийской акции

На него был составлен протокол, который Бажутин не стал подписывать. Его доставили в суд Приморского района, где он провел весь день. Адвокат дальнобойщика будет обжаловать приговор суда.

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В понедельник, 27 марта, на трассе М-11 началась забастовка петербургских водителей большегрузов. Одновременно с ними протестные акции против системы взимания платы «Платон» начались по всей России одновременно.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. В 2016 году они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах.