Бастующие дальнобойщики назвали провокацией сожжение машины у Смольного

Представители Объединения перевозчиков России (ОПР) заявляют, что ни имеют никакого отношения к поджогу машины на площади Пролетарской Диктатуры.

«Это какая-то провокация. Мы, в принципе, ожидали чего-то подобного», – приводит «Фонтанка» слова секретаря ОПР Мария Жигалова

Ранее координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил изданию, что «на поджог "Нивы" решились доведенные до отчаяния водители – представители Объединения перевозчиков России».

Имена поджигателей не называются, как и то, кому принадлежал автомобиль.

В понедельник, 27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков, которые требуют полной отмены систему взимания платы «Платон» («плата за тонну»). В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. На 14 часов СМИ сообщал о 60 припаркованных большегрузов.

Дальнобойщики заявляют, что их что акция будет бессрочной. Они не исключают, что она может продлиться две недели. По данным ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, участники стачки пока не нарушили закон.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. В 2016 году они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах.