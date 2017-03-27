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На трассе М-11 началась забастовка петербургских дальнобойщиков

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© Фото: vk.com/spb_today

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Протестные акции против системы взимания платы «Платон» проходят по всей России одновременно.

На трассе М-11 «Петербург-Москва» началась забастовка дальнобойщиков Северной столицы. Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Протестные акции против системы взимания платы «Платон» проходят сегодня по всей России одновременно. «На Московском шоссе снова протест против «Платона». Возможны пробки в обе стороны», - пишут участники группы.

При этом корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин на своей странице в Twitter отмечает, что в данный момент на трассе более 30 фур и 30 легковушек, всего для протеста запланировано 300 автомобилей. «Лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина лишили прав, отняли документы не дают приехать на стачку. Пытаются эвакуировать автомобиль. К нему на выручку поехали товарищи», - пишет Веснин.

По его словам, протестующим «блокируют телефоны автодозвоном», их также обвиняют в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального «Уж за него, а не за Медведева», - отвечают дальнобойщики. «Дальнобойщики уже организуют полевую кухню. Биотуалеты. Приехали дальнобойщики, которые против забастовки. Конфликт», - также рассказывает Веснин.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. В 2016 году они уже провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах.

На этом протест не прекратился - водители добиваются полной отмены новых сборов. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 млрд рублей. В ней были зарегистрированы более 300 тыс. перевозчиков с сотнями грузовиков.

Фото: Twitter / @ars_ves
 
Фото: Twitter / @ars_ves
 
Фото: vk.com/spb_today
 
Фото: vk.com/spb_today

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