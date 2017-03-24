Смену статуса Кудрово перенесли на следующий год

Деревня Кудрово не успеет стать городом до 2018 года, как это было объявлено ранее - на процедуру смены статуса потребуется больше времени.

Государственный экспертный институт регионального законодательства Ленобласти рекомендовал депутатам МО «Заневское городское поселение» проработать кудровский вопрос с комитетом по экономике и инвестициям региона.

«Мы подготовили все документы для того, чтобы Кудрово стала городом в составе Заневского городского поселения, и запустили смену статуса. Но бумаг и желания недостаточно. Будем собирать рабочие совещания с представителями профильных комитетов, в том, числе с комитетом по экономике», – заявил глава муниципалитета Вячеслав Кондратьев.

Теперь участникам рабочих совещаний предстоит провести комплексный анализ деревни по критериям: количество населения, промышленная зона, культура и социальная жизнь, база налогообложения и другие.

Комитет по местному самоуправлению также порекомендовал депутатом рассмотреть вопрос о переносе административного центра. В настоящий момент столицей МО «Заневское городское поселение» является городской поселок Янино-1, но при изменении статуса деревни Кудрово административный центр может перебраться в город.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в середине февраля в администрации Всеволожского района обещали, что Кудрово получит статус города до 2018 года.

Глава администрации Андрей Низовский назвал Кудрово самым проблемным участком Всеволожского района. Жители образования жалуются на нехватку детских садов, некачественные дорожные покрытия и проблемы с транспортом.

На данный момент Кудрово - деревня Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Прирастая на 10-12 тыс. человек в год, население Кудрово к 2025 году достигнет около 100 тыс. При этом на 2010 год население Кудрово составляло 137 человек.

По информации газеты "Наша версия", на данный момент в Кудрово проживает более 60 тыс. человек. При этом муниципальные власти учитывают только 13 тыс. зарегистрированных граждан.