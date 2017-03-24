  • 24 Март 2017
USD 25.03.2017 57.4247 -0.0981
USD ММВБ 18:17 57.07090  
EUR 25.03.2017 61.8636 -0.2323
EUR ММВБ 18:17 61.6020  
Нефть($) 24.03.2017 50.57 0.69
Нефть(p) 24.03.2017 2903.97 +34.73

Смену статуса Кудрово перенесли на следующий год

Автор:


© Фото: ИА "Диалог"

Темы дня

В 2017 году Кудрово точно останется деревней.

Деревня Кудрово не успеет стать городом до 2018 года, как это было объявлено ранее - на процедуру смены статуса потребуется больше времени.

Государственный экспертный институт регионального законодательства Ленобласти рекомендовал депутатам МО «Заневское городское поселение» проработать кудровский вопрос с комитетом по экономике и инвестициям региона.

«Мы подготовили все документы для того, чтобы Кудрово стала городом в составе Заневского городского поселения, и запустили смену статуса. Но бумаг и желания недостаточно. Будем собирать рабочие совещания с представителями профильных комитетов, в том, числе с комитетом по экономике», – заявил глава муниципалитета Вячеслав Кондратьев.

Теперь участникам рабочих совещаний предстоит провести комплексный анализ деревни по критериям: количество населения, промышленная зона, культура и социальная жизнь, база налогообложения и другие.

Комитет по местному самоуправлению также порекомендовал депутатом рассмотреть вопрос о переносе административного центра. В настоящий момент столицей МО «Заневское городское поселение» является городской поселок Янино-1, но при изменении статуса деревни Кудрово административный центр может перебраться в город.

Читать также:

В Кудрово появилась уличная инсталляция об ипотеке

  

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в середине февраля в администрации Всеволожского района обещали, что Кудрово получит статус города до 2018 года.

Глава администрации Андрей Низовский назвал Кудрово самым проблемным участком Всеволожского района. Жители образования жалуются на нехватку детских садов, некачественные дорожные покрытия и проблемы с транспортом.

На данный момент Кудрово - деревня Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Прирастая на 10-12 тыс. человек в год, население Кудрово к 2025 году достигнет около 100 тыс. При этом на 2010 год население Кудрово составляло 137 человек.

По информации газеты "Наша версия", на данный момент в Кудрово проживает более 60 тыс. человек. При этом муниципальные власти учитывают только 13 тыс. зарегистрированных граждан.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm