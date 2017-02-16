Кудрово получит статус города до 2018 года

Деревня Кудрово Всеволожского района получит городской статус до 2018 года, сообщает АБН со ссылкой на администрацию района.

Чиновники добавили, что Кудряво не станет частью Петербурга. Большая часть строительных работ в деревне будут проводить на средства областного бюджета и деньги застройщиков.

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Ранее глава главу администрации Всеволожского района Андрей Низовский назвал Кудрово самым проблемным участком Всеволожского района. Жители образования жалуются на нехватку детских садов, некачественные дорожные покрытия и проблемы с транспортом.

На данный момент Кудряво - деревня Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Прирастая на 10-12 тыс. человек в год, население Кудрово к 2025 году достигнет около 100 тыс. При этом на 2010 год население Кудряво составляло 137 человек.

По информации газеты "Наша версия", на данный моментв Кудрово проживает более 60 тыс. человек. При этом муниципальные власти учитывают только 13 тыс. зарегистрированных граждан.

«Наша версия»