Полеты над Петербургом могут быть ограничены из-за подготовки к параду Победы

Воздушное пространство над Петербургом могут частично закрыть из-за участия авиации в военном параде Победы.

В пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» сообщают, что ограничение полетов над Петербургом вероятно, но окончательное решение будет принято совместно с Росавиацией и Министерством обороны ближе к первым репетициям в апреле, передает «Фонтанка».

В Северной столице авиатехника в параде участвует впервые, однако для Москвы это стандартная практика. Как правило, на время репетиций и самого парада на 30-40 минут закрывают определенные сектора по маршруту следования авиатехники. Также на полчаса закрывают воздушное пространство над аэропортами.

В ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» уточнили, что обычно существенных изменений в расписании рейсов удается избежать.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в военном параде в Петербурге в День Победы впервые примет участие оперативно-тактическая и армейская авиация. Кроме того, в составе механизированной колонны по Дворцовой площади пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники.