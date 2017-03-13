Подготовка к параду Победы ограничит движение транспорта на Петроградской стороне

Движение транспорта на юго-западе Петроградской стороны будет ограничено из-за строевых занятий парадного расчета Нахимовского военно-морского училища, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 15:30 до 17:30 14 марта, 16 марта и 21 марта будет прекращено движение транспорта по Петровской набережной на участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и по Петроградской набережной на участке от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

Схемы организации дорожного движения и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.