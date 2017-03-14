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В петербургском параде Победы впервые примет участие авиация

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© Фото: MilitaryRussia.Ru

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Собравшиеся на Дворцовой площади увидят 40 единиц воздушной техники.

В военном параде в Петербурге в День Победы впервые примет участие оперативно-тактическая и армейская авиация, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«В День Победы над Дворцовой площадью пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 — всего более 40 единиц», — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в составе механизированной колонны по Дворцовой площади пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники.

«Жители и гости города смогут увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Нона-СВК», комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк победы Т-34-85», — добавили в ЗВО.

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