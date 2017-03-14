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Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи

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© Фото: therussiantimes.com

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По данным расследования, командир экипажа Роман Волков перевел борт в режим посадки на воду.

Военный самолет Ту-154, который потерпел крушение в небе над Черным морем в декабре прошлого года, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой, передает «Коммерсант» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По данным издания, эксперты завершили техническую часть расследования. По данным черных ящиков они провели 3D-моделирование последнего полета борта. Он показал, что самолет взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров, а дальше, по словам источника, командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.

Моделирование продемонстрировало, что самолет в течение десяти секунд, до самого столкновения с водой, снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.

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Одной из причин такого поведения пилота эксперты называют его «дезориентацию в пространстве». Кроме этого, катастрофу могли спровоцировать «усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков».

В настоящий момент в Минобороны изучают медкарту Романа Волкова и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших его летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом, сообщает издание.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи утром 25 декабря. На борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», а также Доктор Лиза, в катастрофе никто не выжил.

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