Создана компьютерная модель последнего полета Ту-154

Создана компьютерная модель последнего полета рухнувшего над Черным морем самолета Миноборны России Ту-154. На основе этих данных эксперты смогут подтвердить или опровергнуть версии о причинах крушения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Среди участников технической комиссии до сих пор нет согласия относительно причин авиакатастрофы, несмотря на то, что со дна Черного моря поднята значительная часть фрагментов разбившейся машины и расшифрованы оба ее самописца.

В математическую модель заложены траектория полета самолета и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей.

Ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку.

«Коммерсантъ» пишет, что новая модель покажет точную картину падения военного самолета и даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос - могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи утром 25 декабря. На борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», а также Доктор Лиза, в катастрофе никто не выжил.