Блокадницы Ленинграда призывают защитить Северную столицу от действий чиновников

Блокадницы Ленинграда размеcтили открытое письмо, в котором призвали горожан встать на защиту Северной столицы от действий «могущественных чиновников».

"Они угрожают прошлому города, его настоящему и будущему. Беда грозит Исаакиевскому собору, Публичной библиотеке, Пулковской обсерватории, Университету, в частности, зданию Двенадцати коллегий, Европейскому Университету... Почему ленинградцы, выпускники ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Медведев равнодушно взирают, как подвергают разорению их родной город? Неужели им не стыдно?", - говорится в обращении.

Под письмом свои подписи поставили автор мемуарных книг о блокаде Ленинграда Людмила Эльшева, одна из создательниц блокадного детского дома во Фрунзенском районе Вера Рогова и театровед, блокадница Вера Сомина.

Как ранее сообщил "Санкт-Петербург.ру", члены Вольного исторического общества опубликовали на своем сайте обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации вокруг объединения Российской национальной библиотеки (РНБ) и Российской государственной библиотеки (РГБ).



Прежде Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

В понедельник, 13 марта, стало известно, что Смольный согласовал митинг в защиту Петербурга на Марсовом поле.