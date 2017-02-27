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Директор Пулковской обсерватории заявил о ее полном переносе на Кавказ

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© Фото: foto-mc.ru

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Нихар Ихсанов считает, что в Петербурге "плохой астроклимат".

Пулковская обсерватория полностью переедет на Кавказ, а все наблюдения в Петербурге будут прекращены. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил ее директор Нихар Ихсанов.

По словам Ихсанова, стоимость оборудования, необходимого для наблюдения положения звезд на Кавказе, составит 2-3 млрд рублей. Он уверен, что новая техника поможет обсерватории «конкурировать с обсерваториями мирового уровня».

Ихсанов считает, что в Петербурге "плохой астроклимат", передает "Фонтанка".

"Развитие наблюдательной площадки обсерватории в Пулково уже неэффективно, это, по сути, разбазаривание государственных средств. Академия наук рекомендовала нам развивать внешние базы еще в 2009 году", — заявил глава учреждения

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Ранее, 20 февраля, сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору Назару Ихсанову, который согласовал застройку защитной зоны обсерватории несколькими корпусами.

Позже Федеральное агентство научных организаций направило ему письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.

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