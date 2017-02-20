Сотрудники Пулковской обсерватории объявили директору вотум недоверия, так как Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны несколькими корпусами под общим названием "Планетоград". Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на завлабораторией астрометрии и звездной астрономии Елену Рощину.

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По ее словам, сегодня, 20 февраля, в обсерватории прошло профсоюзное собрание сотрудников. Большинство участников - 127 человек – проголосовало за объявление вотума недоверия директору, 26 высказалось против. Всего в обсерватории работает 320 сотрудников, однако не все имеют право голосовать., кворум на собрании был набран.

Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами, рассказала Рощина. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Кроме застройки территории около обсерватории, которая ухудшит условия наблюдения небесных тел и не позволит продолжать исследования, сотрудники также недовольны увольнениями, в том числе перспективных молодых ученых, которые начались с осени 2016 года.

В конце января на Марсовом поле прошел митинг против застройки Пулковской обсерватории, он собррал 300 человек. Неравнодушные петербуржцы потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ, а также отставки Назара Ихсанова. Активисты сообщили, что уже готовят иск в суд.

История о застройке началась ровно год назад, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект. Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.