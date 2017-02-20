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Сотрудники Пулковской обсерватории объявили директору вотум недоверия

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© Фото: 2do2go.ru

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Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны обсерватории несколькими корпусами под общим названием "Планетоград".

Сотрудники Пулковской обсерватории объявили директору вотум недоверия, так как Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны несколькими корпусами под общим названием "Планетоград". Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на завлабораторией астрометрии и звездной астрономии Елену Рощину.

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По ее словам, сегодня, 20 февраля, в обсерватории прошло профсоюзное собрание сотрудников. Большинство участников - 127 человек – проголосовало за объявление вотума недоверия директору, 26 высказалось против. Всего в обсерватории работает 320 сотрудников, однако не все имеют право голосовать., кворум на собрании был набран.

Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами, рассказала Рощина. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Кроме застройки территории около обсерватории, которая ухудшит условия наблюдения небесных тел и не позволит продолжать исследования, сотрудники также недовольны увольнениями, в том числе перспективных молодых ученых, которые начались с осени 2016 года.

В конце января на Марсовом поле прошел митинг против застройки Пулковской обсерватории, он собррал 300 человек. Неравнодушные петербуржцы потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ, а также отставки Назара Ихсанова. Активисты сообщили, что уже готовят иск в суд.

История о застройке началась ровно год назад, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект. Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

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