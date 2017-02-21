ФАНО требует от Пулковской обсерватории отозвать согласование застройки в защитной зоне

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) направило директору Пулковской обсерватории в Петербурге Назару Ихсанову письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.

В ФАНО утверждают, что обсерватория не обращалась к ним для разрешения строительства в защитной парковой зоне обсерватории. В адрес ее директора Назара Ихсанова было направлено письмо с требованием отозвать согласование очередного этапа выдачи разрешения на строительство в 3-км защитной зоне учреждения до определения этого вопроса рабочей группой, приводит «Фонтанка» сообщение ФАНО.

В октябре минувшего года администрация президента РФ поручила Смольному ввести временный мораторий на согласование градостроительной документации в трехкилометровой защитной парковой зоне вокруг Пулковской обсерватории.

Несмотря на это, 24 октября Назар Ихсанов дал добро на строительство первой очереди ЖК «Планетоград» к югу от обсерватории. В будущем в районе должно появиться 2 млн кв. м недвижимости.

В понедельник, 20 февраля, стало известно, что сотрудники Пулковской обсерватории объявили директору вотум недоверия, так как Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны.

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В обсерватории прошло профсоюзное собрание сотрудников. Большинство участников - 127 человек – проголосовало за объявление вотума недоверия директору, 26 высказалось против. Всего в обсерватории работает 320 сотрудников, однако не все имеют право голосовать., кворум на собрании был набран.

Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами, рассказала Рощина. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.