  • 21 Февраль 2017
USD 22.02.2017 57.8590 -0.2377
USD ММВБ 16:17 57.64000  
EUR 22.02.2017 61.2090 -0.4897
EUR ММВБ 16:17 60.7660  
Нефть($) 21.02.2017 57.01 +1.50
Нефть(p) 21.02.2017 3298.54 +73.59

ФАНО требует от Пулковской обсерватории отозвать согласование застройки в защитной зоне

Автор:


© Фото: gallery.timofeyev.ru

Темы дня

Директор обсерватории Назар Ихсанов не обращался к ним за разрешением на строительство.

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) направило директору Пулковской обсерватории в Петербурге Назару Ихсанову письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.

В ФАНО утверждают, что обсерватория не обращалась к ним для разрешения строительства в защитной парковой зоне обсерватории. В адрес ее директора Назара Ихсанова было направлено письмо с требованием отозвать согласование очередного этапа выдачи разрешения на строительство в 3-км защитной зоне учреждения до определения этого вопроса рабочей группой, приводит «Фонтанка» сообщение ФАНО.

В октябре минувшего года администрация президента РФ поручила Смольному ввести временный мораторий на согласование градостроительной документации в трехкилометровой защитной парковой зоне вокруг Пулковской обсерватории.

Несмотря на это, 24 октября Назар Ихсанов дал добро на строительство первой очереди ЖК «Планетоград» к югу от обсерватории. В будущем в районе должно появиться 2 млн кв. м недвижимости.

В понедельник, 20 февраля, стало известно, что сотрудники Пулковской обсерватории объявили директору вотум недоверия, так как Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны.

Читайте также:

Астрономы сдали небо под застройку

В обсерватории прошло профсоюзное собрание сотрудников. Большинство участников - 127 человек – проголосовало за объявление вотума недоверия директору, 26 высказалось против. Всего в обсерватории работает 320 сотрудников, однако не все имеют право голосовать., кворум на собрании был набран.

Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами, рассказала Рощина. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm