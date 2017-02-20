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Медведев: Смерть Чуркина - утрата для России

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© Фото: vk.com/dm

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Премьер-министр РФ назвал постпреда России при ООН выдающимся дипломатом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и коллегам Виталия Чуркина. Он заявил, что смерть выдающегося российского дипломата стала утратой для всей России.

Глава российского правительства подчеркнул на своей странице «ВКонтакте», что смерть Чуркина стала утратой не только для всех, кому довелось быть с ним знакомым, но и для всей России. 

"Не стало Виталия Ивановича Чуркина. Это тяжелая утрата не только для близких и всех тех, кому довелось работать и просто быть знакомым с таким сильным и неординарным человеком. Это – утрата для России. Виталий Иванович был выдающимся дипломатом, который даже в самых сложных ситуациях бескомпромиссно отстаивал интересы нашего государства. Для него работа представителя России в ООН была не просто работой. Это было служение нашей стране. Мои самые искренние соболезнования близким и коллегам Виталия Ивановича", - заявил Медведев.

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В понедельник, 20 февраля,постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке.

По информации газеты The New York Times, причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ. Дипломат представлял Россию в ООН с 8 апреля 2006 года.

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