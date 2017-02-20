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В мире скорбят в связи с кончиной Виталия Чуркина

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© Фото: vladtime.ru

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Постпреда России при ООН называют талантливым дипломатом и волевым человеком.

Коллеги Виталия Чуркина по всему миру скорбят об ушедшем из жизни Постпреде России при ООН. Одними из первых свои соболезнования семье умершего выразили президент России Владимир Путин и представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Председатель 71-й сессии Генассамблеи Питер Томсон считает, что в лице Виталия Чуркина ООН "потеряла сына".

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ушедшего из жизни Виталия Чуркина одним из самых талантливых российских дипломатов. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр сообщила, что "опустошена" гибелью Виталия Чуркина

Неординарной личностью назвала российского постпреда при ООН официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов выразил соболезнования по поводу скоропостижной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина в своем Instagram.

“Ушел из жизни прекрасный Человек, великий Дипломат Виталий Иванович Чуркин...Царство Небесное, Вечный Покой… Скорбим, помним, соболезнуем всем близким…”, - написал Астахов.

Невосполнимой утратой и потерей для всей страны смерть Чуркина назвал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Это был великолепный специалист, очень светлый человек, очень волевой, очень твёрдый. Очень верный долгу и верный профессии. Он вызывал восхищение у коллег и зависть у врагов. Это огромнейшая потеря не только для внешнеполитической службы, не только для дипломатии, но и для страны. Это невосполнимая утрата. Я не нахожу слов, чтобы передать чувства горечи боли, сострадания его семье, супруге. Это удар, который просто тяжело перенести», — заявил RT Рябков.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич заявил, что на своем посту Виталий Чуркин пережил "период беспардонного шельмования страны".

"По большому счету, рано сгорел на службе. Период, который сегодня он переживал, это период абсолютного беспардонного шельмования страны и ежедневное состояние стресса. Не было такого случая, чтобы он ни одну проблему не пропустил через своё сердце".


Фото: rg.ru

 

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что пост, который занимал Чуркин, требовал колоссального труда и профессионализма.

«Это колоссальная утрата для отечественной дипломатии. Позиция постоянного представителя при ООН – одна из высших дипломатических должностей, это колоссальный труд, колоссальное требование к профессионализму, и, безусловно, колоссальное требование к гражданственности, к убеждённости в правоте своего дела. На этой позиции всегда работали самые лучшие отечественные дипломаты. Эту школу прошёл Сергей Викторович Лавров. Эту ношу очень достойно, так что вся страна гордилась, нёс Виталий Чуркин», — заявил Косачёв.

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