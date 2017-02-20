Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке, сообщает российский МИД.

Чуркин ушел из жизни за день до своего 65-летия. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Президент РФ Владимир Путин выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата. Также соболезнования выразил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. Он был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее Чуркин занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем главы МИДа.