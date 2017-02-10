Всероссийская акция против абортов пройдет в День всех влюбленных

Движение "Женщины за жизнь" в День всех влюбленных, 14 февраля, проведет серию одиночных пикетов за запрет абортов. По словам организаторов акции, в ней примут участие более тысячи активистов.

Планируется провести пикеты в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Омске, Твери, Волгограде, Ростове-на-Дону и других российских городах.

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По словам лидера движения "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной, цель таких пикетов - «показать власти и СМИ, что в России есть тысячи женщин, которые не считают, что аборт - это право свободного выбора в демократическом обществе».

«Мы хотим показать, что аборт - это не право, которого надо требовать, а зло, которое необходимо запрещать», - заявляет Москвитина.

В сентябре 2016 года Патриарх Кирилл подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты на территории России. Его позицию поддержал и Верховный муфтий страны. Свои подписи под петицией помимо патриарха поставили уже более 300 тыс. человек.