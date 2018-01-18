В ЗакСе предложили удвоить штрафы за незаконный выход на лед

В Заксобрании Петербурга предложили увеличить штрафы за выход на лед в запрещенный период до пяти тыс. рублей, сообщили в пресс-службе фракции «Единой России».

По словам автора инициативы Александра Тетердинко, действующие штрафы недостаточно высоки и не останавливают людей от выхода на лед: пока максимальный составляет 2,5 тыс. рублей. По его словам, количество таких нарушений в Петербурге растет.

Законопроектом предлагается увеличить максимальный штраф за выход и выезд на лед до пяти тыс. рублей. Нижний предел останется прежним – одна тыс. рублей.

Власти Петербурга продлили запрет на выход на лед до 1 февраля. Толщина льда в Невской губе сейчас составляет всего 5-10 сантиметров.

Исключение составит 19 января, когда будет отмечаться Крещение. В этот день желающие окунутся в специальные проруби – иордани. МЧС составило список купелей в пределах Петербурга и напомнило о правилах безопасности при окунании.

Также «Санкт-Петербург.ру» собрал всю самую важную информацию о предстоящем празднике: о традициях и правилах купания и опубликовал список купелей в Ленобласти.