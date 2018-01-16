День Крещения Господня: традиции, меры безопасности, места купаний в Ленобласти

Традиции Крещения и правила купания

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня, которые состоятся 18 и 19 января соответственно, во всех православных храмах в совершается обряд Великого освящения воды. Духовенство облачается в белые ризы и в память о том, что Спаситель своим Крещением освятил воду; совершается так называемый крестный ход на Иордан для освящения природных водоемов.

Если вода замерзла, на льду заранее вырубают прорубь в форме креста, которая называется иордань. Этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой.

По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства, в этот день многие верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях. Смольный и ГУ МЧС РФ по Петербургу напоминают горожанам о правилах безопасности:

1. Перед погружением необходимо проконсультироваться у врача.

2. Никогда не следует погружаться в одиночку.

3. Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть.

4. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться.

5. Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания подойдет обычный горячий чай.

6. Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб – это признак того, что организм начал переохлаждаться. Как только это чувствуется, сразу же нужно выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд – как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.

Фото: Виктор Толочко / РИА «Новости»

Купели в Ленобласти

С 17 января по всей России начнутся традиционные крещенские купания. В местах массового купания обеспечивать безопасность верующих будут спасатели, сотрудники ГИМС, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиция.

В настоящее время список мест крещенских купаний на территории Ленобласти уточняется и дополняется. Список купелей в Петербурге огласят днем 17 января.

Всеволожский район

Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд

Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, Оз. Силанде в районе пляжа

Колтушское СП, пос. Воейково, купель возле храма

Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское

Токсовское СП, пос.Токсово, ул. Лыжная д.16, купель на территории собора

Дубровское СП, пос. Дубровка, ул. Советская, д.38, купель у храма

Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная

Заневское СП, д. Кудрово, река Оккервиль

Выборгский район

Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)

Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Лесопарковая, порт Йоханнес, причал №46

Выборгское ГП, Выборгский з-в, наб. Адмирала Апраксина, д.2

Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая

Первомайское СП, пос. Ленинское, река Сестра

Приморское ГП, г. Приморск, территория пирса «ВОСВОД»

Приозерский район

Приозерское ГП, крепость Корела, оз. Вуокса

Плодовское СП, п. Плодовое, оз. Отрадное

Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, оз. Ратное

Сосновское СП, п. Сосново, оз. Лесное

Петровское СП, п. Петровское, оз. Петровское, вблизи б/о «Связист»

Мельниковское СП, п. Мельниково, оз. Вуокса

Мичуринское СП, п. Мичуринское, оз. Мичуринское



Красноозерное СП, п. Красноозерное, оз. Красное

Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. № 1, оз. Волынское

Ромашкинское СП, п. Саперное, оз. Саперное

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Ломоносовский район

Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник

Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, оз. Гора-Валдай

Кировский район

Путиловское СП, д. Петровщина, пруд

Павловское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)

Сланцевский район

Старопольское СП, д. Пенино, купель

Лужский район

Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое

Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское



Лужское ГП, ж/д станция 131 км., база организации учебного процесса академии МТО

Скребловское СП, озеро Череменецкое, Череменецкий мужской монастырь

Гатчинский район

Вырицкое ГП, пос. Вырица, пр. Володарского, р. Оредеж

Гатчинское ГП, г. Гатчина, оз. Белое, городской парк

Дружногорское МО, п. Дружная Горка, оз. Орлинское

Сиверское СП, п. Сиверский, Большевская набережная

Рождественское СП, село Рождествено, ул.Заречная, р.Оредеж

МО «Город Коммунар», ул.Строителей, д.3а (купель при храме)

Волосовский район

Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник

Киришский район

Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции

Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель

Тосненский район

Любанское ГП, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1а, р. Тигода (у храма Петра и Павла)

Форносовское СП, д. Мыза, пруд на территории храма



Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна



Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая

Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери, река Тосна

Волховский район

Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша

Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, напротив храма Сретения Господня

Лодейнопольский район

Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д.30, оз. Погоское

Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)

Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь

Подпорожский район

Подпорожское ГП, ул.Красного флота, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, закрытая купель

Тихвинский район

Тихвинское ГП, г.Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)

Бокситогорский район

Пикалевское ГП, р. Рядань (в районе спортивного комплекса «Здоровье)

Большедворское СП, оз. Дымовское (в районе Антонио-Дымовского мужского монастыря)

Ефимовское ГП, п.Ефимовский, р.Волченка, ул.Тамбовский Шлюз

Ефимовское ГП, п.Сомино, р.Соминка, церковь Петра и Павла

Кигисеппский район

Котельское СП, д. Пиллово, стационарная купель на роднике

Усть-Лужское СП, 13-й км. дороги в д.Курголово, стационарная купель

Ивангород, ул. Парковая, купель на Нарвском водохранилице

Кингисеппское ГП, г. Кингисепп, стационарная купель на р.Луга