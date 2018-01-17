«Чтобы благочестие не переросло в экстрим», или где и как в Петербурге окунуться на Крещение

Как окунуться без риска для жизни и здоровья?

В России сложился народный обычай погружаться в праздник Крещения в иордани – проруби в виде креста или круга в любом водоеме и освященные в праздник Крещения.

«В отличие от простых купаний, купание в праздник Крещения Господня – это благочестивый обряд. Господь освещает воды, и мы можем в них погрузиться с благоговением и с молитвой», – заметил настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, протоиерей Михаил Петропавловский.

Петербург – водная столица и мест для несанкционированных купаний много, но сотрудники МЧС предостерегают граждан от купаний в неподготовленных для этого водоемах.

«На организованных для погружения купелях будут стоять палатки для обогрева, дежурить спасатели, водолазы, сотрудники МЧС, – рассказал заместитель начальника петербургского Главка МЧС России Игорь Титенок. – Нельзя погружаться в купель после употребления алкоголя. Самый лучший напиток в этом случае – горячий чай».

Правила безопасности при погружении в купель

Смольный и ГУ МЧС РФ по Петербургу напоминают горожанам о правилах безопасности:

1. Перед погружением необходимо проконсультироваться у врача.

2. Никогда не следует погружаться в одиночку.

3. Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть.

4. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться.

5. Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания подойдет обычный горячий чай.

6. Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб – это признак того, что организм начал переохлаждаться. Как только это чувствуется, сразу же нужно выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд – как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.

«За своим внутренним физическим самочувствием каждый должен следить сам. Праздник Крещения не требует обязательного купания. Нужно, чтобы такое благочестие не переросло в экстрим, – замечает представитель комитета по вопросам законности и правопорядка Андрей Михайловский. – Можно встретить праздник в церкви и набрать там воды».

Фото: ilnitsky.photoshelter.com

Погода на Крещение

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что на подходе более теплые воздушные массы. В праздник Крещения температура не опуститься ниже -4 градусов. Возможен снег, но сильных осадков не будет. Сейчас ветер усилился до 8-13 метров в секунду, но к празднику его скорость ослабеет и будет достигать 3-5 метров в секунду. После Крещения петербуржцев вновь настигнет сильный ветер.

Протоиерей Михаил Петропавловский заметил, что повышение температуры воздуха создает еще большую опасность для обморожения.

«В Невской губе толщина льда 5-10 см. При этом лед немассивный, несплоченный. Сейчас на набережной Лейтенанта Шмидта прорезают прорубь для купели, но делают это рабочие со специальной страховкой», – заметил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга.

Выход на лед до 1 февраля запрещен. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение продлить срок запрета выхода на лед водоемов, расположенных в черте города. Связано это с постоянно меняющейся с «минуса» на «плюс» температурой воздуха.

Безопасная толщина льда, по данным ГУ МЧС, составляет 7-10 см, но, если на лед выходит компания – 12 см. Ездить по льду на авто можно только, когда его толщина достигает 20−25 см. Прочность льда можно определить на глаз: прозрачный лед с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, серый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на четверть.

Фото: kuda-spb.ru

Праздник Богоявления

Один из главных христианских праздников – Крещение Господне православная Церковь отмечает 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – крещение Господа Иисуса Христа на реке Иордан пророком Иоанном Предтечей.

Другое название праздника Крещения Богоявление. Оно связано с тем, что в момент крещения Спасителя на реке Иордан Бог явил Себя миру в трех лицах: Бог Сын Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа своим Сыном гласом с неба.

Праздничные богослужения 18 и 19 января пройдут во всех храмах Петербурга и Ленинградской области. Главная особенность богослужений в эти дни это освящение воды специальным чином.

В Крещенский сочельник 18 января в 10:00 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проведет Богослужение с чином освящения воды в Казанском кафедральном соборе, а в 17:00 в Свято-Троицком Измайловском соборе.

В сам праздник 19 января в 10:00 митрополит возглавит праздничную Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе, верхний храм которого отмечает престольный праздник.

Главная городская иордань по традиции будет организована в акватории Невы у Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

В этом году в Петербурге организовано 26 купелей. Их адреса:

1. Васильевский остров, наб. Лейтенанта Шмидта, 27

С 11:00 (18.01) до 05:00 (19.01) и с 10:00 до 24:00 (19.01).

2. Спуск Стрелки Васильевского острова

С 12:00 (18.01) до 21:00 (19.01).

3. Ул. Никольская, 13 (Среднее Суздальское озеро)

С 21:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

4. Большая Озерная ул., 84 (Среднее Суздальское озеро)

С 15:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

5. г. Колпино, ул. Володарского, 42 (Территория Свято-Троицкого Прихода)

С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

6. п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (Территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского).

С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

7. пр. Косыгина, 7 А (возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы)

С 20:00 (18.01) до 23:00 (18.01) и с 06:00 до 20:00 (19.01).

8. г. Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6 (Озеро Безымянное)

С 20:00 (18.01) до 02:00 (19.01).

Фото: Александр Глуз / comandir.com

9. г. Кронштадт, Тулонская аллея, 7 (Территория городского пляжа)

С 14:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 14:00 до 24:00 (19.01).

10. г. Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (Озеро Разлив, территория Храма святых апостолов Петра и Павла).

С 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

11. п. Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского).

С 12:00 до 24:00 (19.01).

12. п. Горелово, ул. Коммунаров, 145 (на частной территории жилого сектора, храма Священномученика Фадея архиепископа)

С 13:00 (18.01) до 01:00 (19.01) и с 08:00 до 18:00 (19.01).

13. п. Старо-Паново, ул. Набережная, 45 (территории храма святых мучеников Андриана и Наталии).

С 20:30 до 23:00 (18.01) и с 10:00 до 20:00 (19.01).

14. пр. Обуховской Обороны, 24. (напротив храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

С 12:00 (18.01.) до 05:00 (19.01) и с 12:00 до 24:00 (19.01).

15. г. Пушкин, Колонистский Пруд (территория СПС № 17)

С 20:00 (18.01) до 06:00 (19.01).

16. п. Тярлево, Черные пруды (ГМЗ «Павловск»)

С 21:00 (18.01) до 05:00 (19.01).

17. Рыбацкий пр., 10 А (яхт-клуб «Восточный)

С 20:30 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 11:30 до 20:00 (19.01).

18. Петропавловская крепость (Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева)

С 10:00 до 24:00 (19.01).

19. Спуск к река Большая Невка на Аптекарской набережной (напротив, д.8, БЦ «Лукойл-Сити).

С 21:00 (18.01) до 23:30 (19.01).

20. г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»)

С 11:00 (19.01) до 03:00 (20.01).

21. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15 (Территория Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни)

С 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 12:00 до 21:00 (19.01).

22. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109. (Пруд находится на территории Михайловки).

С 13:00 до 18:00 (19.01).

23. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115 (Пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке)

С 17:00 (18.01) до 04:00 (19.01) и с 10:00 до 23:00 (19.01).

24. п. Лахта, ул. Береговая, 19, лит. А (яхт-клуб «Геркулес)

С 10:00 до 22:00 (19.01).

25. ул. Ольховая, 2 (Парк озеро Долгое)

С 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 07:00 до 21:00 (19.01).

26. Парк им. Героев Пожарных (ул. Димитрова, д. 32, лит. А; ул. Бухарестская, д. 110)

С 21:00 (18.01) до 09:00 (19.01).

Со списком адресов иорданей в Ленобласти можно ознакомиться по ссылке.