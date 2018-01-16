Сторонники Навального упомянули о нанесении своих лозунгов на предвыборные плакаты Центризбиркома

В Telegram-канале «Протестный Петербург» появилось упоминание о намерении сторонников Алексея Навального наносить свои лозунги на плакаты Центризбиркома к предстоящим выборам президента. Запись появилась в канале в 16:05 16 января и вскоре была отредактирована, упоминание о граффити исчезло.

В записи активисты утверждают, что в штабе Навального в Петербурге готовятся «способы продвижения» идеи бойкота выборов в знак протеста против недопуска на них политика. В первоначальном варианте говорится в том числе о «различных граффити», и что якобы по указанию Навального на развешанные по городу плакаты с призывами голосовать на выборах будут наносить «лозунги с помощью трафаретов». К публикации был приложен видеоролик, на котором виден предполагаемый трафарет.

Сейчас в «Протестном Петербурге» нет ни видео, ни упоминания о «граффити». Говорится лишь о распространении листовок и о заявленной забастовке. Активисты заявили, что подали уведомление в комитет по вопросам законности 15 января на проведение акции, ответа пока нет.

Ранее 11 января Алексей Навальный в программе на своем YouTube-канале упоминал о граффити на плакатах как о части кампании по дискредитации выборов. Среди прочего он похвалил тех, кто в Петербурге разукрасил один из плакатов.

Навальный собирался участвовать в выборах президента России, но ЦИК отклонил его заявку из-за условной судимости по делу «Кировлеса». После этого решения оппозиционер призвал бойкотировать выборы. Сам Навальный заявлял, что имеет право участвовать, ссылаясь на Конституцию и то, что его первый, аналогичный приговор по тому же делу был отменен Верховным судом РФ после решения ЕСПЧ.

Видео: Telegram / "Протестный Петербург"