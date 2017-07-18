Суд обязал Навального и Офицерова выплатить "Кировлесу" 2 млн рублей

Никулинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова выплатить "Кировлесу" 2 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом в исковом заявлении "Кировлес" просил взыскать с ответчиков 16 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Во время процесса суд также отклонил ряд ходатайств представителя Навального Вадима Кобзева: о передаче дела в Троицкий суд по подсудности Офицерова, о прекращении производства по делу, о привлечении в качестве третьего лица ООО "ВЛК" ("Вятская лесная компания"), об отложении слушания и о вызовы в суд Опалева.

В удовлетворении исковых требований "Кировлеса" сторона ответчика просила отказать в полном объеме. После суда Кобзев заявил, что Навальный обжалует это решение в апелляционной инстанции.

Навального и Офицерова признали виновными в том, что они принудили руководство "Кировлеса" продать им товар по заниженной цене, чтобы потом получить прибыль при перепродаже. Речь идет о хищении 16 млн рублей. Приговор запретил Навальному участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.