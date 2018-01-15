СК "Дальпитерстрой" выплатила дольщикам 25 млн рублей неустойки

Судебные приставы взыскали 25 млн рублей неустойки со строительной компании «Дальпитерстрой» в пользу 51 петербуржца, сообщили в региональном УФССП.

Компания нарушила сроки сдачи жилья в Парголово и Шушарах. Пострадавшие дольщики обратились в суд и выиграли дело.

В итоге судебные приставы списали 25 млн рублей неустойки со строительной компании в пользу дольщиков. Также с «Дальпитерстроя» взыскали более 2 млн рублей исполнительского сбора за неисполнение требований в срок.

Читайте также:

Затянувшееся новоселье: почему многодетные не могут заселиться в новые квартиры на Дальневосточном

«Дальпитерстрой» и раньше выплачивал неустойку. В октябре с компании взыскали 7,3 млн рублей, в мае – более 5 млн. В июне один из дольщиков попытался обанкротить компанию, но суд отклонил его иск.