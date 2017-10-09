СК "Дальпитерстрой" выплатил дольщикам более 7,3 млн рублей неустойки

В Петербурге судебные приставы взыскали со строительной компанией «Дальпитерстрой» средства в пользу дольщиков. В кратчайшие сроки было взыскано 7,3 млн рублей неустойки, сообщает пресс-служба приставов.

Исполнительное производство по данному делу поступило в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФСПП РФ по Петербургу. «Тринадцать петербуржцев, которым данная организация вовремя не сдала квартиры, обратились за помощью к судебным приставам для принудительного исполнения судебного решения», - заявляют в ведомстве.

Руководство компании уведомили о возбуждении исполнительного производства. При проверке расчетного счета СК "Дальпитерстрой" приставы обнаружили требуемую сумму. Она и была списана в пользу дольщиков. По решению суда самая большая неустойка составила миллион, самая маленькая – 89 тыс. рублей.

В мае этого года "Дальпитерстрой" уже заплатил 23 горожанам более 5 млн рублей. Спустя месяц один из дольщиков попытался обанкротить компанию, но суд отклонил его иск.