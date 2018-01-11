Следком не нашел подтверждений версии Польши о взрыве на борту Ту-154

Никаких данных, подтверждающих выводы комиссии Минобороны Польше о взрыве на борту правительственного самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском, никто не приводит, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих заявления [о взрыве на борту Ту154М] никто не приводит», – подчеркнула Петренко в ответ на запросы журналистов.

Она напомнила, что версию о взрыве на борту Следком проверил в числе первоочередных, и подтверждений найдено не было. К таким же выводам, сказала Петренко, пришли специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Ранее польская сторона объявила взрыв на борту основной причиной крушения Ту-154 под Смоленском. Трагедия произошла в апреле 2010 года, погибли все 96 человек, находившиеся на борту. В числе пассажиров был президент Польши Лех Качиньский с супругой.

В 2011 году Национальный комитет Польши заявил, что причиной аварии стали плохая видимость и преждевременное снижение самолета, которое привело к столкновению с деревьями. В 2015 году по инициативе возглавляемой братом Леха Качиньского партии «Закон и справедливость» было открыто новое расследование.