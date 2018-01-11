Польша назвала взрыв на борту основной причиной крушения Ту-154 под Смоленском

Комиссия Минобороны Польши объявила основной причиной крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году взрыв на борту, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на отчет ведомства.

В заключении комиссии указано, что «левое крыло Ту-154 было уничтожено взрывом изнутри», причем «источников взрыва» было несколько. Они располагались в крыле, центроплане и предкрылках лайнера, что «подтверждается анализом удара двери самолета о землю». До этого министр обороны Польши Антоний Мачаревич назвал авиакатастрофу терактом и заявил, что власти страны обнаружили информацию о взрыве на одном из «черных ящиков» самолета. Предыдущая комиссия, изучавшая крушение самолета, пришла к выводу, что его крыло было разрушено в результате столкновения с деревом.

Следственный комитет России счел версию о взрыве на борту необоснованной. «При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», – говорила представитель ведомства Светлана Петренко.

Крушение самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском произошло в апреле 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В числе пассажиров был, в частности, президент страны Лех Качиньский с супругой.

Ранее Генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы в Смоленске. В ведомстве заявляли, что «уже собраны и добыты» доказательства, которые позволяют предъявить обвинения «в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей».

В 2011 году Национальный комитет Польши заявил, что причиной аварии стали плохая видимость и преждевременное снижение самолета, которое привело к столкновению с деревьями. В 2015 году по инициативе возглавляемой братом Леха Качиньского партии «Закон и справедливость» было открыто новое расследование.