Польша обвинила диспетчеров из РФ в провоцировании крушения Ту-154

Генпрокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске.

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он добавил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Москва не согласна с выводами генпрокуратуры Польши. Об этом позже заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены. И, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным», приводит его слова «Лента.ру».

Крушение самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском произошло в апреле 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В числе пассажиров был, в частности, президент страны Лех Качиньский с супругой.