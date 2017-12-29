Путин продлил программу материнского капитала до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому программа материнского капитала продлевается на три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В действующей пока редакции срок действия программы истекал 31 декабря 2018 года. Теперь он продлен до 31 декабря 2021 года. Подписанный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

По закону, при рождении второго и третьего ребенка в семье граждане имеют право на получение 453 тыс. рублей в 2017 году. Сейчас правом на дополнительную господдержку можно воспользоваться не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго, третьего или последующих детей.

Ранее в Госдуме третье чтение прошел законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка. Финансовую поддержку окажут тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в определенном регионе более чем в полтора раза.

Это меру предложил ввести Путин в конце ноября. На ее реализацию из бюджета за три года планируется выделить свыше 144 млрд рублей.