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Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах для детей до полутора лет

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© Фото: inshahovskoe.ru

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Идею предложил президент Владимир Путин.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка, передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, финансовую поддержку окажут тем семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказывал, что «заработная плата должна быть около 50 тысяч рублей на двух человек» в регионе, где доходы населения соответствуют средним по стране показателям.

Сумму выплаты предлагается приравнять к прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за второй квартал предшествующего года. В 2018 году средний размер пособия составит 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Сначала деньги будут выплачивать в течение одного года, затем нужно будет подать новое заявление. Средства перестанут выделять, когда ребенку исполнится полтора года.

Планируется, что назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов. При этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд.

Деньги на пособия семьям, в которых появился второй ребенок, будут выделять за счет средств материнского капитала. Его размер будет ежемесячно уменьшаться на сумму этой выплаты. При рождении второго ребенка родителям следует обращаться в Пенсионный фонд.

Ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет предложил президент России Владимир Путин в конце ноября. На реализацию мер из бюджета за три года планируется выделить свыше 144 млрд рублей.

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