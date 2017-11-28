Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату для детей до полутора лет. По его словам, деньги необходимо начать выплачивать уже с января 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет", - сказал Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Он отметил, что сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. "В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году - 10 836 рублей, в 2020 году - 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной", - подчеркнул глава государства.

При этом будут учитываться доходы семьи. "И думаю, что это справедливо: в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", - отметил Путин. Выплата, пояснил он, будет "определена в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте федерации за II квартал предшествующего году обращения за указанной выплатой".

На реализацию мер по ежемесячным выплатам на рождение первого ребенка из бюджета за три года будет выделено свыше 144 млрд рублей, резюмировал президент.