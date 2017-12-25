Суд оставил без движения иск депутата ЗакСа Резника к вице-губернатору Говорунову

Смольнинский суд Петербурга оставил без движения иск депутата Заксобрания Максима Резника к вице-губернатору Александр Говорунову, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Суд установил, что исковое заявление было подано с нарушением требований. Истцу дали месяц на то, чтобы подать иск, оформленный надлежащим образом. В противном случае заявление вернут.

Резник подал в суд на Говорунова из-за отказа предоставить текст концессионного соглашения по строительству частной трамвайной сети в Красногвардейском районе. Оппозиционные депутаты ЗакСа требовали дать им ознакомиться с текстами соглашений между Смольным и инвесторами, но Говорунов им ответил, что в текстах содержатся конфиденциальные сведения.

В ноябре вице-губернатор Игорь Албин заявил, что частный трамвай «Чижик» появится в Петербурге до конца 2017 года. Смольный уже несколько раз переносил сроки запуска трамвайной сети в Красногвардейском районе. Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года.