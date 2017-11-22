Албин: Частный трамвай «Чижик» появится в Петербурге до конца 2017 года

Частный трамвай «Чижик» появится в Петербурге до конца 2017 года. Об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин в кулуарах тематической недели «Энергетика. Комплексные инновационные решения и технологии для инженерной инфраструктуры», которая проходит в «Ленэкспо».

Смольный уже несколько раз переносил сроки запуска трамвайной сети в Красногвардейском районе, пишет «Фонтанка.ру». Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

Правительство Петербурга подписало концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией (ТКК) в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу «ЛСР».

Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений - 6,5 млрд рублей, генподрядчик - ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей, однако сейчас эта сумма под вопросом.

Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadller оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город будет выплачивать субсидию за каждого несостоявшегося пассажира.