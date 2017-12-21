Депутат ЗакСа Резник подал в суд на вице-губернатора Говорунова

Депутат ЗакСа Максим Резник подал в суд на вице-губернатора Александра Говорунова из-за отказа предоставить текст концессионного соглашения по строительству частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, пишет «Коммерсантъ».

Оппозиционные парламентарии ЗакСа требовали от губернатора дать им ознакомиться с текстами соглашений между Смольным и инвесторами, чтобы знать, насколько оправданно выделение бюджетных средств на их реализацию. В ответ на очередное обращение Резника Говорунов объяснил, что в тексте концессионного соглашения содержатся конфиденциальные сведения. Кроме того, сообщил вице-губернатор, в одном из пунктов соглашения прописано, что эти сведения стороны могут предоставлять только органам власти — то есть по запросу всего ЗакСа, а не отдельных депутатов.

Какие сведения являются конфиденциальными, определяется самим соглашением, но убедиться в наличии такого пункта невозможно, указал Резник в исковом заявлении. Он просит суд истребовать копию соглашения в качестве доказательства. Если этот пункт присутствует, то он внесен в соглашение незаконно, считает истец: он обращает внимание, что при проведении торгов на право реализовать проект строительства трамвайной сети в опубликованной конкурсной документации не упоминались никакие ограничения на ознакомление с текстом соглашения. Резник сделал вывод, что Смольный, заключая соглашение с победителем торгов — «Транспортной концессионной компанией», незаконно изменило условия договора, создав тем самым преимущества для концессионера.

В ноябре вице-губернатор Игорь Албин заявил, что частный трамвай «Чижик» появится в Петербурге до конца 2017 года. Смольный уже несколько раз переносил сроки запуска трамвайной сети в Красногвардейском районе. Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года.