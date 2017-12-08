Смольный объявил конкурс на проектирование трех веломаршрутов за 42,1 млн рублей

Городской центр управления парковками Петербурга объявил три конкурса на создание велосипедных маршрутов в 2018 году, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Первый маршрут проляжет по участкам: набережная Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта; Благовещенский мост - набережная Фонтанки; Измайловский проспект от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала. Начальная цена этого контракта - 8,5 млн рублей.

Второй маршрут пройдет: от улицы Типанова до проспекта Юрия Гагарина - проспекта Славы до Софийской улицы; от Бухарестской улицы до Центра. Стоимость этого контракта - 18,4 млн рублей.

Третий маршрут расположится: по набережной реки Карповки; на участке от Морского проспекта до Парка 300-летия; от проспекта Культуры по Тихорецкому проспекту до проспекта Тореза, затем до Институтского проспекта через Парк Лесотехнической академии к Парголовской улице до Кантемировской улицы. Цена этого контракта - 15,2 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены или в конце этого года, или в начале следующего. В общей сложности на веломаршруты из бюджета Петербурга в 2018 году выделено 215,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что новая велосипедная полоса появится на Большом проспекте Васильевского острова от Кадетной линии до 22-й линии. По своему усмотрению КРТИ может продлить велодорожку до Наличной улицы.