На Васильевском острове появится велодорожка за 5 млн рублей

На Большом проспекте Васильевского острова появится велосипедная полоса, сообщается в группе "Велосипедизация Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Инициаторы идеи - Леонид Андрухов, Борис Петров и Николай Камилатов - победили в проекте "Твой бюджет". Маршрут велополосы проляжет от Кадетской линии до 22-й линии В.О. Стоимость проекта составит 5 млн. рублей. Не исключено, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры продлит велодорожку до Наличной улицы.

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В этом году планировалось подготовить пять велодорожек. Среди них - маршруты по Гражданскому проспекту, проспекту Луначарского и набережной Фонтанки. Смольный намеревался создать связную сеть веломаршрутов по всему городу.

Но, несмотря на оптимистичные планы, с велодорожками в городе есть проблемы. "Санкт-Петербург.ру" спустя неделю после открытия велодорожки на набережной Фонтанки обнаружил, что водители паркуют на полосе свои машины.

Дорожку для велосипедистов на Луначарского в ноябре укоротили. Сначала на ней поставили ларьки с шавермой и овощами, а затем закрасили ее "для безопасности велосипедистов". Чуть позже на Петроградской стороне разметку велодорожки уничтожили во время ремонта дорожного покрытия.