Ростех запустит производство «умных» холодильников

В конце 1935 года группа специалистов Главного управления машинной промышленности СССР отправилась в США для изучения производства и работы компрессоров и холодильников. В числе прочих в командировку отправился ученый Владимир Бармин – будущий создатель стартовых комплексов для ракет, в то время возглавляющий компрессорную группу конструкторского бюро московского завода «Компрессор».

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Перед поездкой Владимир Бармин, помимо общей задачи, получил от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе пару личных поручений. Наркома интересовало, как у американцев получается прозрачный лед. Искусственно произведенный в Советах лед выходил мутным. Также Орджоникидзе попросил вникнуть в тонкости производства домашних холодильников, которые за рубежом уже широко применялись в быту.

В России первые холодильники появились лишь в 1901 году. Производились они на предприятии «Первое Санкт-Петербургское ледовничество», основал которое Адольф Кренцин. Первый холодильник был больше похож на шкаф – деревянный, с оцинкованными полками, – заполненный льдом. Весил он 55 кг. Температура в холодильнике держалась на уровне +7 градусов. До его появления продукты хранили в погребе, куда весной на лето запасали лед, – как мы видим, технологии шагнули недалеко.

Для развития оборудования в мае 1930 года в Москве был организован Всесоюзный научно-исследовательский холодильный институт, позже переименованный во Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности, существующий и сегодня. В Ленинграде в 1931 году на базе бывшего Санкт-Петербургского коммерческого училища был основан Ленинградский технологический институт холодильной промышленности.

Фото: pixabay.com

Делегация Главмашпрома вернулась в Москву в мае 1936 года. Владимир Бармин отчитался Серго Орджоникидзе о производстве холодильного оборудования в США, преимуществах и недостатках компрессоров и дал рекомендации, какую продукцию необходимо приобрести Советам. Бармин рекомендовал развивать отечественное компрессоростроение и холодильное машиностроение.

Обширный отчет, привезенный советским конструктором из Америки, положил начало производства и промышленных, и «домашних» холодильников в СССР. Под началом Бармина были разработаны первые фреоновые холодильники для рыбопромысловых судов и первый экспериментальный прямодействующий дизель-компрессор – аппарат, который сжимает воздух и подает его под высоким давлением. Вспомните «Свиягу», «Юрюзань» или подобный холодильник из советского прошлого: дизельный компрессор – это черная металлическая конструкция на его задней стенке. Она сжимает и перемещает пары холодильного агента – жидкости или газа, «отнимающих» теплоту у продуктов. Самый известный нам из-за «страшилок» о разрушении озонового слоя хладагент – фреон.

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Компрессионный холодильник представляет собой камеру, в которой находится испаритель. Это металлический «ящичек», в котором происходит переход холодильного агента из жидкого состояния в газообразное. Жидкий хладагент, попадая в испаритель, начинает активно испаряться, отбирая теплоту у металлических стенок испарителя, который, в свою очередь, охлаждает воздух внутри камеры холодильника. В СССР первый компрессионный холодильник был выпущен в 1937 году на Харьковском тракторном заводе и получил название ХТЗ-120. Впоследствии производство компрессионных бытовых холодильников было организовано и на других заводах: Московском автомобильном заводе им. Сталина («ЗИС-Москва»), Муромском («Муромец», «Ока»), Юрюзанском («Юрюзань»), Орском («Орск»), Бакинском («Бакы», «Апшерон»), Кишиневском («Нистру»), Красноярском («Бирюса»).

В число первых производителей бытовых холодильников вошел и волжский завод, носящий имя Серго Орджоникидзе. Основанный в 1898 году как Паратский сталелитейный завод, он впоследствии изготавливал мины, осветительные ракеты, пушечные гильзы. Имя наркома тяжелой промышленности заводу присвоили в 1931 году: так решили рабочие и служащие на общем собрании 19 сентября. На заводе имени Серго начали производить гильзы для артиллерийских снарядов, первоначально английских систем «Гочкисс» и «Виккерс», затем отечественных образцов. В годы Великой Отечественной войны каждый третий снаряд для малокалиберной артиллерии был изготовлен на этом заводе.

Фото: pixabay.com

В 1959 году с конвейера завода сошел первый холодильник ДХ-120, известный под торговой маркой «Мир», ставшей поистине народной. Даже через несколько десятков лет работающие холодильники «Мир», переданные от родителей детям, можно было встретить «в дачной ссылке». В 1971 году родилась новая торговая марка «Свияга», под которой выпускали однокамерные, а позже и двухкамерные, холодильники. После модернизации производства в 2000 году завод имени Серго стал выпускать холодильники POZIS – сокращенное наименование на русском и английском языках акционерного общества «Производственное объединение «Завод имени Серго».

Сегодня компания POZIS, входящая в госкорпорацию «Ростех», выпускает не только холодильники для дома, но и фармацевтические, а также холодильные приборы для хранения крови и плазмы. В 2020 году компания планирует запустить производство «умной» техники. В числе первых смарт-устройств будет холодильник, способный самостоятельно отслеживать наличие продуктов, контролировать сроки их годности и даже совершать заказы в интернет-магазинах.

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Первые «умные» холодильники разработала компания LG в 90-е годы прошлого века: сначала появился экран с температурой и данными о свежести продуктов, потом добавились микрокомпьютеры с выходом в интернет. Последняя разработка компании – холодильник Smart InstaView Door-in-Door – имеет несколько панорамных камер со сверхширокоугольным объективом, которые делают снимки содержимого холодильника. Если перед тем, как забежать в магазин после работы, вы решите проверить свои запасы, холодильник вышлет на ваш телефон получившиеся изображения. Производители Южной Кореи пошли еще дальше: там готовится к запуску площадка, поддерживающая автоматические заказы недостающих продуктов, которые формируют умные холодильники – по предпочтениям владельцев.

Вариант «умного» холодильника компании Bosch умеет распознавать продукты в фабричной упаковке. В зависимости от типа продукта система скорректирует режим охлаждения. Если, по мнению холодильника, продукты попали не в то отделение, и есть риск их порчи, он пошлет хозяину на смартфон фотографию-напоминание.

Так же, как и у зарубежных собратьев, в российском холодильнике будут установлены «умные» видеокамеры, чтобы по присылаемым изображениям хозяин вспомнил, что хранится в холодильнике. Правда пока владельцам отечественного холодильника придется вносить информацию по продуктам вручную. Когда молоко или его срок годности будут подходить к концу, на дисплее холодильника и смартфоне владельца появится предупреждение.

Фото: pixabay.com

«Умный» холодильник будет оснащен функцией самодиагностики. Состояние всех механизмов холодильника будут определять алгоритмы, вшитые в память управляющего блока. Любую неисправность можно будет обнаружить уже на начальной стадии. Если речь идет о программном сбое, то холодильник сам устранит его и отправит владельцу SMS-сообщение с описанием проблемы. Если же аварию спровоцировали внешние факторы или неисправность серьезна, то холодильник пошлет SMS на телефон или планшет, включит сигнал тревоги и постарается минимизировать последствия. Это позволит владельцу «умного» холодильника вовремя заметить неисправность и вызвать мастера.

Особенностью «умных» холодильников станет функция автоматического выбора режима электропотребления. Например, холодильник минимизирует энергопотребление, если его хозяева уехали из дома: если дверцы периодически не открываются и теплый воздух не попадает внутрь, необходимости в сильном охлаждении нет. Переход в «экономрежим» также не останется незамеченным для владельца: он получит SMS.

Все эти функции «умного» холодильника сегодня разрабатываются в POZIS – в конечную модель войдут оптимальные в плане реализации и востребованные покупателями. Пока компания сосредоточилась над созданием системы мониторинга основных параметров техники. Для этого в холодильник устанавливают датчики, контролирующие уровень температуры, влажности и другие параметры. Количество интегрируемых в систему датчиков практически не ограничено и зависит от поставленных целей.

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Вся информация передается на любой удобный гаджет владельца с установленным приложением (версии как для Android, так и IOS), специально разработанным POZIS под систему мониторинга. «Общение» с прибором владелец может вести посредством SMS, push-сообщений, либо обращений на электронную почту.

Пока такую систему мониторинга компания создает для специализированных холодильников, в том числе медицинских. В дальнейшем планируя адаптировать ее и для «домашних» холодильников. Для освоения их серийного производства завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд рублей. Проект предусматривает не только расширение модельного ряда с использованием новых цифровых технологий, но и модернизацию производства с внедрением современной промышленной робототехники. На заводе уже введены в эксплуатацию семь автоматических линий для изготовления корпусных элементов холодильных приборов. Благодаря этому ручной труд на предприятии сведен к минимуму, производительность выросла в два раза.