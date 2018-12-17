Детектор томских ученых поможет распознавать бомбы на расстоянии до 50 метров

Пришить нос и убрать рубцы от ожогов

В понедельник, 3 апреля 2017 года, 24-летняя Эвелина Антонова собиралась на собеседование. Она хотела устроиться на работу в сфере управления персоналом и наконец-то получила хорошее предложение. Офис находился на «Фрунзенской», куда девушка отправилась на метро. Антонова ехала в вагоне, в котором между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» примерно в 14:33 случился взрыв. По версии следствия, его устроил Акбаржон Джалилов, который пронес в метро две бомбы.

Взрывное устройство, оставленное в переходе на станции «Площадь Восстания», не сработало, а второе унесло жизни 16 человек, в том числе предполагаемого исполнителя теракта. Ранения получили 103 пассажира, многим из которых потребовалось длительное время на реабилитацию.

Читайте также из рубрики Наука: Психическое состояние человека определят по его речи благодаря разработке саратовских ученых

Антонова находилась в эпицентре взрыва. Она рассказала, что Джалилов сидел рядом с ней на соседнем месте, а когда встал напротив, привел в действие бомбу. Взрывное устройство сильно повредило лицо девушки. В ночь после теракта врачи смогли спасти зрение пострадавшей, но это была первая из череды операций, которые предстояло провести Эвелине.

В соцсети «ВКонтакте» существует группа «#ЭваЖиви», в которой неравнодушные люди поддерживают девушку. Близкие Антоновой рассказали в социальной сети, что на следующий день после трагедии хирургам удалось пришить нос, который оторвался из-за взрыва. Одну из последних на данный момент операций провели в начале ноября 2018 года. Специалисты восстановили носовую перегородку. Девушке также должны удалить рубцы на руках, оставшиеся после ожогов, и провести еще одну хирургическую операцию.

3 апреля 2017 года. Фото: Анна Волкова / РИА «Новости»

В первую годовщину теракта Эвелина рассказала, что так и не решилась спуститься в метро, но как можно реже вспоминает трагедию. «Я стараюсь жить обычной жизнью, открывать для себя что-то новое, вспоминать что-то давно забытое», – подчеркнула она. Девушка добавила, что до сих пор хочет устроиться на работу в сфере управления персоналом.

История Эвелины – лишь часть общей трагедии, которую пережили пассажиры метро и их родственники. При взрыве пострадали жители 17 регионов России, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В вагоне, где произошел теракт, находилась журналист и режиссер Наталия Кирилова. Ее госпитализировали с диагнозом «баротравма средней тяжести» – она получила повреждение от взрывной волны и долгое время почти не чувствовала правую половину головы.

Читайте также из рубрики Наука: «Вихревой родник»: ученые из Самары изобрели установку, производящую из воздуха 800 литров пресной воды в сутки

Кирилова – профессиональный режиссер-документалист, поэтому она всегда внимательно смотрит на людей. Во время поездки в метро за пару минут до взрыва больше других ее заинтересовал молодой человек в куртке персикового цвета, которого считают исполнителем теракта. Своими воспоминаниями она поделилась со следователями. По словам Кириловой, Джалилов «выглядел как идиот». «Глаза его мне не понравились: пустые, стеклянные. Человек не видел никого. Какой-то зомби», – сказала она.

Цветы в память о жертвах теракта на станции «Технологический институт». Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Собаки и пчелы

По данным следствия, Джалилов пронес бомбы в метро на станции «Академическая». За пару минут до входа в вестибюль он наблюдал за сотрудниками подземки. Один из них следил за турникетами, второй общался с дежурным вместо наблюдения за рамками металлодетекторов. Третьего не было по болезни, также отсутствовал полицейский, которого вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект».

Рамки металлоискателей установили в петербургской подземке в 2015 году. Через неделю после теракта пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель заявила, что звук устройств был отключен, поэтому следить необходимо по световому индикатору. Она отметила, что подобная практика существует «во всех метрополитенах». Звук включили уже после трагедии.

Металлоискатели – один из нескольких способов, с помощью которых пытаются обнаружить опасные предметы. Осенью 2017 года на станциях метро приступили к испытаниям служебных собак, чей нюх позволяет учуять взрывчатку.

Четвероногих для служебных целей начали использовать в СССР почти 100 лет назад. За эти годы не раз менялись методики обучения собак, и, несмотря на их хорошую работу, это не всегда надежный способ. Эффективность использования животных достигает 95%. Более высокий показатель – у пчел, которые обнаруживают взрывчатку в 99% случаев, но считаются экспериментальным методом.

В случае с животными существует природный фактор, из-за которого не всегда удается предотвратить трагедию. Другой минус – животных нельзя использовать незаметно.

В аэропортах, вокзалах и других местах багаж и вещи проходят контроль через рентген. Лучи легко различают предметы, но с их помощью нельзя сканировать людей из-за соображений безопасности для организма.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Лидарный детектор

Продвинуться в этом направлении смогли российские ученые Александр Ворожцов и Сергей Бобровников. По заказу Федеральной службы безопасности (ФСБ) специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ) создали детектор, который может уловить молекулы взрывчатых веществ на расстоянии до 50 метров.

Ворожцов, специалист в области баллистики с почти 40-летним стажем, не первый год разрабатывает средства для борьбы с терроризмом. В 2014 году он возглавил открывшийся в ТГУ Центр развития науки, технологий и образования в области обороны и обеспечения безопасности государства. Его коллега Бобровников – эксперт в сфере оптико-электронных приборов, занимается наукой более 40 лет.

Читайте также из рубрики Наука: Пить или не пить соки в пакетах: вечный вопрос помогут решить ученые МГУ

Работа над детектором велась свыше пяти лет. В его создании Ворожцов и Бобровников участвовали вместе с учеными Института оптики атмосферы, Института сильноточной электроники и Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук.

Прибор для обнаружения взрывчатки называется лидарным детектором. Технология позволяет получать информацию об объектах на расстоянии с помощью оптики и света.

«Идея близка к устройству собачьего носа, который при дыхании «возмущает» пространство, встряхивает микрочастички и реагирует на них. Лазерный луч тоже взаимодействует с частицами и сигналит, если сталкивается с микрочастицами взрывчатки», – рассказал Бобровников.

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Главные части детектора – телескоп с чувствительной оптикой и лазерный источник. Второй элемент рассчитан на нестандартную длину волны, что позволяет реагировать только на определенный вид молекул. Устройство взаимодействует со всеми известными типами взрывчатки. Детектор распознает гексоген, октоген, тринитротолуол и самодельные бомбы.

По словам ученых, прибор может обнаруживать молекулы опасных веществ даже на руках террористов. Это позволяет как находить взрывчатку, так и выявлять злоумышленников. Ворожцов подчеркнул, что угрозу можно обнаружить даже при сканировании 50-го отпечатка пальца, который до этого прикасался к веществу.

Детектор применяется не только на открытых пространствах. Лучи эффективно работают в местах массового скопления людей, которые больше всего интересуют террористов. Испытания прибора успешно прошли на вокзале Томск-I.

Сейчас специалисты продолжают совершенствовать разработку. Они планируют сделать детектор более компактным, а лазер – безопасным для глаз. Технология позволит более эффективно предупреждать трагедии, уносящие десятки, а то и сотни жизней. Центр специальной техники ФСБ уже поблагодарил ученых за успешную работу. Александр Ворожцов и Сергей Бобровников получили грамоты от ведомства за уникальную разработку.