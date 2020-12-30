Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении жизни на Земле

Новая гипотеза, которая объясняет происхождение жизни на Земле, была выдвинута учеными из Института Скриппса.

Они считают, что первым живым «организмом» на Земле могла являться самовоспроизводящаяся смесь ДНК и РНК, возникновение которой обусловлено простыми химическими реакциями.

Ученые сомневаются в правильности версии о РНК-мире, согласно которой РНК-молекулы – первые структуры на Земле, способные размножаться. По мнению исследователей, «липкость» молекулы не могла позволить новой нити, созданной на ее шаблоне, отделится. Ученые считают, что решением этой проблемы стали химерные молекулы ДНК и РНК.