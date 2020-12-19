Эксперт рассказал, как узнать, что ваш телефон прослушивают

При «прослушке» смартфона часто появляется ряд косвенных признаков, которые можно легко обнаружить. Об этом рассказал "Прайму" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

По его словам, главный «симптом» прослушки - сеть на вашем смартфоне не использует шифрование. Сейчас его применяют почти все сотовые операторы, а такая ошибка может быть признаком подмены базовой станции.

В качестве защиты можно установить приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций со списком от сотового оператора.

Также признаком возможной прослушки может стать резкое увеличение трафика и расхода заряда батареи.

Эксперт посоветовал регулярно проверять телефон антивирусом.