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«Абсолютный театр абсурда»: Захарова про обвинения The New York Times России в прослушке Трампа

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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Газета The New York Times 25 октября сообщила, что разведки РФ и КНР занимаются прослушиванием приватных телефонных разговоров президента США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация The New York Times о прослушивании Китаем и Россией смартфона президента США Дональда Трампа не соответствует действительности.

«Это еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютно какого-то зазеркалья: когда газета без ссылки на конкретные источники, не называя и не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента Соединенных Штатов Америки», – заявила Захарова на пресс-конференции.

Она также отметила, что есть подтвержденные данные того, что Америка прослушивала других мировых лидеров, например, Ангелу Меркель.

Газета The New York Times 25 октября сообщила, что разведки РФ и КНР занимаются прослушиванием приватных телефонных разговоров Дональда Трампа с друзьями, когда тот пользуется iPhone. Эта новость вышла в мировой топ. Журналистам эту информацию якобы сообщили анонимные источники в американских спецслужбах.

Сам американский лидер у себя в Twitter назвал статью «длинной и скучной», а факты, изложенные журналистами, «непроверенными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с юмором отнеслись к публикации американского издания. «В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором. Сожалеем в связи с тем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности», – рассказал представитель Кремля.

В Китае опровергли информацию о слежке за Трампом.

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