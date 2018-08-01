В Совете Федерации предложили обучить россиян «цифровым технологиям»

В Совете Федерации предложили создать стандарт «цифрового минимума», сообщает «Русская планета». По словам вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака, благодаря этому минимуму россияне смогут получать государственные услуги дистанционно.

«Надо подумать над стандартом «цифрового минимума», которым должен обладать каждый житель страны, чтобы дистанционно пользоваться госуслугами, телемедициной, банковскими и другими услугами, и разрабатывать программы общедоступного дистанционного обучения населения по данному стандарту», – сказал Турчак.

На данный момент, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля пользователей интернета в России составляет 80%. Ежедневно выходят в Сеть 62%. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель превышает 95%.

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Ранее госкорпорации «Ростех» и «Росатом» решили создать в России «умную фабрику». Данная система сможет контролировать процессы на всех этапах производства продукции – от планирования и разработки до поддержки и утилизации.

Программное обеспечение для «умной фабрики» разработают Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный центр информатизации. Проект создания системы рассчитан на пять лет, его стоимость оценивается 5 млрд рублей.