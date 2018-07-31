В России создали сталь для нефтепроводов, устойчивую к коррозии

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый сплав для нефтепроводов, позволяющий увеличивать срок их службы почти в два раза. Об этом сообщила «Русская планета».

Разработкой ученые занимались вместе с ПАО «Северсталь» и ЦНИИчермет имени И.П. Бардина. Срок службы увеличивается за счет специального материала, который устойчив в корозии.

Сталь успешно прошла необходимые испытания. Ученые планируют получить международный патент до конца 2018 года.

В настоящее время эксперты готовятся к запуску масштабных испытаний трубопровода на месторождениях в Западной Сибири.