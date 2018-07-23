Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» создадут в России «умную фабрику», сообщает «Русская планета». Данная система сможет контролировать процессы на всех этапах производства продукции – от планирования и разработки до поддержки и утилизации.

Программное обеспечение для «умной фабрики» разработают Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный центр информатизации. Проект создания системы рассчитан на пять лет, его стоимость оценивается 5 млрд рублей.

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Новинка будет предназначаться для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Система управления позволит повысить конкурентоспособность продукции и упростить функцию надзора со стороны Минпромторга. Благодаря «умной фабрике» российские предприятия смогут отказаться от закупки зарубежных систем.

Ранее сотрудники МГУ им. Ломоносова разработали метод, который помогает в краткие сроки выявлять следы химического оружия в теле человека. Специалисты отметили, что в основном метод будут использоваться для диагностики людей, пострадавших от химического оружия.