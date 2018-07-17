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Российские ученые увеличили срок хранения донорского сердца для операций

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© Фото: Science Photo Library / EAST NEWS

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Теперь один из важнейших человеческих органов можно хранить до 20-24 часов.

Российские ученые из Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Института биофизики клетки (ИБК) РАН разработали технологию, с помощью которой удалось увеличить срок хранения донорского сердца для операций по трансплантации, сообщает «Русская планета».

Срок хранения важнейшего человеческого органа увеличился почти в четыре раза – до 20-24 часов (ранее масимальный срок хранения составлял 4-6 часов, – прим. ред.). Все это время сердце должно находиться при температуре около +4 градусов.

На данный момент специалисты проводят испытания технологии на сердце крысы, в июле-августе опыты проведут на карликовых свиньях, чей главный орган сильно похож на человеческий. Если разработкой заинтересуются медицинские компании, то в течение 5-6 лет она появился в российских клиниках.

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В дальнейшем планируется адаптировать технологию для других донорских органов – почек и печени. Сейчас человеческая печень для операций по пересадке хранится 12-15 часов, почки – от 16 до 24 часов.

Ранее ученые из Великого Новгорода разработали уникальный детский протез руки, который работает за счет биоэлектрических сигналов мышц. Протез позволяет выполнять пинцетный схват с помощью среднего, указательного и большого пальцев и силовой, при котором сжимаются все подвижные части руки.

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