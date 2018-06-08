Петербургские ученые изобрели «электронный язык»

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) разработали прибор, схожий по функционалу с человеческим языком, сообщает «Русская планета». Он предназначен для определения качества и вкуса фармакологических препаратов.

Устройство представляет собой набор сенсоров, к которым прикреплены чувствительные пленки размером с ноготь. Мембраны отлиты из специально разработанного полимера, который позволяет выделять различия в составе схожих растворов, определять концентрацию веществ в жидкостях, токсичность и вкус лекарств. Прибор настраивается в зависимости о целей исследования.

«Такая настройка выполняется с помощью изменений состава самих мембран, поэтому основная наша задача – разработать различные материалы, которые обладают чувствительностью к тем или иным соединениям», – сказал доцент СПбГУ, кандидат химических наук Андрей Легин.

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Вкус и токсичность – одни из самых важных параметров для производителей лекарственных препаратов. Согласно статистике, до 50% пациентов пропускают прием лекарств из-за неприятного вкуса. Новое устройство петербургских ученых позволит решить проблему распознавания вкуса и составит альтернативу ликометру, который распознает степень горькости препаратов.

Ранее петербургские ученые из НИИ «Масштаб» разработали для «Ростеха» аналог знаменитого мессенджера Skype. Система, получившая название AVES-S, предназначена для проведения закрытых совещаний, экстренных видеоконференций и обмена конфиденциальной информацией.

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