Петербургские ученые создали «убийцу» Skype

Петербургские ученые из НИИ «Масштаб» разработали для «Ростеха» аналог знаменитого мессенджера Skype, предназначенного для государственных ведомств и промышленности, сообщает «Русская планета». Возможности новой программы продемонстрировали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Система получила название AVES-S. Она предназначена для проведения закрытых совещаний, экстренных видеоконференций, обмена конфиденциальной информацией, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых. Мессенджер оснащен неплохим функционалом: он позволяет совместно работать над документами, общаться в чате и проводить онлайн-опросы.

Наиболее серьезным ударом по Skype должна стать стоимость платформы, которая в два раза ниже зарубежного аналога.

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Ранее специалисты из Томского политехнического университета нашли способ сделать самолеты прочнее. Ученые предложили добавлять в композитные материалы, использующиеся в авиастроении, углеродные и льняные волокна.

Исследования показали, что демпфирующие свойства льняных волокон делают композиты жестче и прочнее. Текущие композитные материалы, несмотря на свою легкость и прочность, не обладают абсолютной устойчивостью к повреждениям.